Tin về cơn bão Bualoi, sắp trở thành bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Bualoi (do Thái Lan đặt, là tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan). Đây cũng là cơn bão thứ 20 trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2025.

Khoảng 7h ngày 24/9, tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc - 132,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.