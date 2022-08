Tin thể thao ngày 26-8: MU ‘đụng’ Sociedad ở Europa League, Djokovic không dự US Open

Được biết, Casemiro có nguyện vọng tiếp tục mặc áo số 14 nhưng áo này hiện đã trao cho tiền vệ Christian Eriksen và được đăng ký thi đấu. Bản thân tiền vệ này khi được phỏng vấn cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Paul Scholes, nhất là khả năng chuyền dài: “Ở vị trí như của tôi, có hai người tôi đặt hết sự ngưỡng mộ vào họ, đó là Zidane và Paul Scholes. Tôi đã làm việc với Zizou và bây giờ là chơi cho đội bóng mà Paul đã gắn bó hết sự nghiệp của mình”.

Casemiro vừa hoàn tất hợp đồng có thời hạn 4 năm với MU, giá trị hợp đồng lên đến 70 triệu euro.

Djokovic không dự US Open

Vài giờ trước khi US Open 2022 bốc thăm phân nhánh, tay vợt Djokovic xác nhận không dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm nay, vì không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ.

US Open 2022 vắng bóng Djokovic.

Thông báo của tay vợt số 1 thế giới đăng trên trang cá nhân của anh: “Thật đáng tiếc vì lần này tôi không thể đến New York dự US Open. Nhưng tôi sẽ cố gắng giữ thể trạng và tinh thần tốt nhất để chờ các cơ hội khác. Chúc các đồng nghiệp gặp nhiều may mắn”.

Tay vợt người Serbia bảo lưu quan điểm không chích vaccine phòng COVID-19 nên không đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định của Mỹ. Với việc vắng mặt này, Djokovic sẽ bị trừ 1200 điểm và ngày càng ít cơ hội để dự ATP Finals cuối năm nay tại Turin (Ý). Hiện Djokovic đang đứng thứ 13

Theo thứ hạng bảng điểm ATP, anh xếp hạt giống số 7 tại US Open, thay thế cho anh là Cameron Norrie, còn tay vợt thế chỗ Djokovic chưa được công bố.