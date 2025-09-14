Tin thể thao (14-9), Chơi thiếu người, Real Madrid vẫn đánh bại Real Sociedad

Bước vào trận đấu Real Madrid thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Real Sociedad. Các cầu thủ đội khách liên tục ép sân và tạo nguy hiểm cho khung thành chủ nhà, và không phải đợi chờ lâu, đội khách đã có bàn mở tỷ số ở phút 12, Mbappe chớp thời cơ thoát xuống nhanh và dứt điểm bình tĩnh tung lưới đội chủ nhà.

Vào thời điểm Real Madrid đang có tinh thần thi đấu lên rất cao thì lại phải chơi thiếu người ở phút 32 do Huijsen kéo người Oyarzabal trong tình huống Real Sociedad phản công nhanh và phải nhận thẻ đỏ ra khỏi sân.

Tưởng chừng Real Madrid sẽ khó lòng thi triển lối chơi vào thời điểm không đủ 11 người, nhưng họ vẫn rất bình tĩnh thi đấu và ghi bàn thứ 2 ở phút 44. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Mbappe, Guler dứt điểm bình tĩnh nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid.

Tin thể thao, Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại đối thủ. Ảnh: Getty



Bước sang hiệp hai, Real Sociedad chơi quyết tâm hơn và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 56. Oyarzabal là người lập công ở chấm phạt đền. Sociedad dâng cao tinh thần và họ liên tục ép sân Real Madrid trong phần còn lại của trận đấu, nhưng không thể phá vỡ hang thủ của đội khách để ghi thêm bàn gỡ hòa.

Chung cuộc, Real Madrid thắng 2-1 trước Real Sociedad. 3 điểm này giúp đoàn quân huấn luyện viên Alonso củng cố ngôi đầu La Liga khi họ giành trọn 12 điểm sau 4 vòng đấu.

Saudi Pro League chốt giá 130 triệu Euro cho Vinicius Jr

Theo tiết lộ từ Defensa Central, các câu lạc bộ vùng Vịnh sẵn sàng đặt lên bàn con số khoảng 130 triệu Euro, một khoản khó lòng bỏ qua trong bối cảnh thị trường hiện tại. Tuy nhiên, phía Real Madrid không có ý định bán. Chiến lược của đội bóng Hoàng gia khá rõ ràng: họ muốn giữ chân Vinícius đến năm 2030, thậm chí 2031.