Tin thể thao (14-9), Chơi thiếu người, Real Madrid vẫn đánh bại Real Sociedad

Bước vào trận đấu Real Madrid thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Real Sociedad. Các cầu thủ đội khách liên tục ép sân và tạo nguy hiểm cho khung thành chủ nhà, và không phải đợi chờ lâu, đội khách đã có bàn mở tỷ số ở phút 12, Mbappe chớp thời cơ thoát xuống nhanh và dứt điểm bình tĩnh tung lưới đội chủ nhà.
Vào thời điểm Real Madrid đang có tinh thần thi đấu lên rất cao thì lại phải chơi thiếu người ở phút 32 do Huijsen kéo người Oyarzabal trong tình huống Real Sociedad phản công nhanh và phải nhận thẻ đỏ ra khỏi sân.
Tưởng chừng Real Madrid sẽ khó lòng thi triển lối chơi vào thời điểm không đủ 11 người, nhưng họ vẫn rất bình tĩnh thi đấu và ghi bàn thứ 2 ở phút 44. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Mbappe, Guler dứt điểm bình tĩnh nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid.
| Tin thể thao, Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại đối thủ. Ảnh: Getty
Bước sang hiệp hai, Real Sociedad chơi quyết tâm hơn và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 56. Oyarzabal là người lập công ở chấm phạt đền. Sociedad dâng cao tinh thần và họ liên tục ép sân Real Madrid trong phần còn lại của trận đấu, nhưng không thể phá vỡ hang thủ của đội khách để ghi thêm bàn gỡ hòa.
Chung cuộc, Real Madrid thắng 2-1 trước Real Sociedad. 3 điểm này giúp đoàn quân huấn luyện viên Alonso củng cố ngôi đầu La Liga khi họ giành trọn 12 điểm sau 4 vòng đấu.
Saudi Pro League chốt giá 130 triệu Euro cho Vinicius Jr
Theo tiết lộ từ Defensa Central, các câu lạc bộ vùng Vịnh sẵn sàng đặt lên bàn con số khoảng 130 triệu Euro, một khoản khó lòng bỏ qua trong bối cảnh thị trường hiện tại. Tuy nhiên, phía Real Madrid không có ý định bán. Chiến lược của đội bóng Hoàng gia khá rõ ràng: họ muốn giữ chân Vinícius đến năm 2030, thậm chí 2031.
|Saudi Pro League duyệt chi khủng cho Vinicius Jr. Ảnh: Fichajes
Anthony Martial đến Mexico thi đấu
Trang chủ Monterrey xác nhận chiêu mộ thành công Anthony Martial từ AEK Athens với mức phí 4,5 triệu USD. Tiền đạo người Pháp hoàn tất kiểm tra y tế tại Hy Lạp trước khi ký hợp đồng, mở ra chương mới trong sự nghiệp.
Martial sẽ trở thành cầu thủ giá trị nhất trong đội hình Monterrey với mức định giá 7 triệu euro, vượt qua các ngôi sao như Sergio Canales hay Lucas Ocampos. Sự xuất hiện của cựu tiền đạo Man Utd hứa hẹn giúp Monterrey gia tăng sức mạnh tấn công, bên cạnh những tên tuổi đình đám như Sergio Ramos hay Jesus Corona.
Phil Foden nguy cơ chia tay Man City
Phil Foden đang đối diện giai đoạn khó khăn khi chấn thương mắt cá và những rắc rối ngoài sân cỏ khiến anh sa sút phong độ, thậm chí bị Thomas Tuchel gạch tên khỏi đội tuyển Anh. Dù từng bùng nổ với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất PFA mùa 2023-2024, ngôi sao 25 tuổi hiện không còn chắc suất ở Man City cũng như trong kế hoạch của tuyển quốc gia.
|Phil Foden không còn chỗ đứng tại Man City do sa sút phong độ và chấn thương. Ảnh: Getty
Man Utd quyết giữ Lisandro Martinez
Man Utd được cho là đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với trung vệ Lisandro Martinez, bất chấp việc anh đang nghỉ dài hạn vì chấn thương. Fabrizio Romano tiết lộ rằng ban lãnh đạo Quỷ đỏ không muốn để hợp đồng kéo dài đến sát ngày hết hạn năm 2027 mới đàm phán, thay vào đó họ muốn giữ chân cầu thủ người Argentina ngay khi anh hồi phục.
Runner Kenya hoàn tất bộ sưu tập 10.000m ở giải thế giới
Beatrice Chebet giành huy chương vàng 10.000m tại giải vô địch thế giới ở Tokyo, qua đó trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử sở hữu trọn bộ thành tích: Huy chương vàng Olympic, kỷ lục thế giới và chức vô địch thế giới ở cự ly này.
Tại sân vận động Quốc gia Nhật Bản ngày 13-9, runner Kenya kiểm soát đường chạy suốt 25 vòng, rồi tung nước rút quyết định ở vòng cuối để đăng quang với thời gian 30 phút 37 giây 61.
|Runner Kenya hoàn tất bộ sưu tập 10.000m ở giải thế giới. Ảnh: AP
Trang chủ FIFA quá tải vì vé xem World Cup 2026
Ngay giai đoạn bán vé đầu tiên của World Cup 2026, hàng triệu người hâm mộ đã đổ vào trang chủ FIFA, khiến hệ thống quá tải. Nhu cầu quá lớn khiến nhiều người gặp lỗi kỹ thuật, như đồng hồ đếm ngược không hiện ra, hay thông báo yêu cầu không hợp lệ. FIFA thừa nhận thời gian chờ kéo dài do lượng truy cập bất thường. Họ cho biết đã có hơn 1,5 triệu đơn đăng ký chỉ trong 24 giờ đầu.
Mỗi người hâm mộ có thể mua tối đa 40 vé, chia cho 10 trận, với tối đa bốn vé mỗi trận. FIFA theo dõi thông qua tài khoản "FIFA ID". Các nhóm đông có thể yêu cầu ngồi gần nhau, nhưng không được chọn ghế cụ thể mà chỉ chọn theo hạng vé.
World Cup 2026 sẽ là kỳ đầu tiên có 48 đội, trải dài trên ba quốc gia. Theo thống kê, đã có 8,5 triệu người đăng ký quan tâm mua vé. Nhu cầu khổng lồ này báo hiệu tình trạng cháy vé kéo dài cho tới khi bóng lăn vào tháng 6-2026.
|Trang chủ FIFA không truy cập được ở một thời điểm trong đợt bán vé đầu tiên cho World Cup 2026. Ảnh: X/BottomzSpotter
Câu lạc bộ Công an Hà Nội ra mắt tân Giám đốc Thương mại Jun Togari
Câu lạc bộ Công an Hà Nội tổ chức buổi ra mắt và giới thiệu tân Giám đốc Thương mại Jun Togari. Ông Jun Togari có 32 năm kinh nghiệm làm việc tại câu lạc bộ Urawa Red của Nhật Bản.
Phát biểu trong ngày nhậm chức, ông Jun Togari nói: "Trong 2 năm tới, mục tiêu của tôi dành cho Công an Hà Nội là xây dựng thương hiệu, hình ảnh và thành tích vững chắc ở Đông Nam Á, để từ đó tiến ra sân chơi châu Á trong tương lai”.
Với việc sở hữu nhiều ngôi sao, Công an Hà Nội hiện tại đang là một trong những đội bóng có lượng quan tâm đông đảo hàng đầu Việt Nam. Sự có mặt của ông Jun Togari trong vai trò Giám đốc Thương mại được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng ngành công an trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam.
|Câu lạc bộ Công an Hà Nội ra mắt tân Giám đốc Thương mại Jun Togari. Ảnh: anninhthudo.vn