Tin thế giới 8/9: Trung Quốc có ý gì khi nói về chính quyền mới của Taliban? Mỹ tính mổ xẻ tất tật 'vụ Afghanistan'? WHO cảnh báo đau đớn

Theo ông Ryabkov, cuộc tham vấn được tổ chức theo hình thức liên ngành nên sẽ cần thời gian để sắp xếp và điều phối kế hoạch phù hợp với các đại diện tham gia.

Vòng tham vấn trực tiếp đầu tiên về ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ trong năm 2021 diễn ra vào tháng 7 tại Geneva. Tại cuộc tham vấn khi đó, phái đoàn Nga do ông Ryabkov dẫn đầu, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman làm trưởng phái đoàn Mỹ. (TASS)

Thỏa thuận hạt nhân Iran : Đặc phái viên Mỹ sang Nga và Pháp tìm cách cữu vãn JCPOA

Ngày 7/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Đặc phái viên của nước này về Iran Robert Malley sẽ có chuyến thăm tới Nga và Pháp trong tuần này để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: “Đặc phái viên Malley và một phái đoàn nhỏ sẽ tới Moscow và Paris từ ngày 7-10/9 tham gia các cuộc tham vấn với các đối tác Nga và châu Âu về chương trình hạt nhân của Iran và sự cần thiết phải nhanh chóng đạt được và thực thi thỏa thuận sơ bộ về việc hai bên tuân thủ Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA)”.

Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, ông Malley sẽ gặp các quan chức Nga tại Moscow vào ngày 8-9/9 và các quan chức Pháp, Anh, Đức, Liên minh châu Âu (EU) tại Paris trong ngày 10/9.

Tướng an ninh Nga và tư lệnh tình báo Mỹ dồn dập đến Ấn Độ

Ngày 7/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tướng Nikolai Patrushev đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới New Delhi theo lời mời của Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval để thảo luận về tình hình Afghanistan.

Báo The Indian Express dẫn các nguồn tin cho biết, cũng trong ngày 7/9, Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William J Burns đã tới New Delhi để tiến hành tham vấn với các lãnh đạo hàng đầu của Ấn Độ về tình hình đang diễn biến nhanh chóng ở Afghanistan. (The Indian Express, India Today)