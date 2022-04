Tin thế giới 22/4: EU cuối cùng cũng ‘mở lời’ với Nga; Moscow sẵn sàng ‘đối thoại trung thực’ với Washington; Bức thư chân tình giữa lãnh đạo Triều Ti

Theo ông Singh, những biện pháp đó kết hợp với các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ cho phép Washington "tạo ra đòn bẩy" so với Nga. (AP)

Mỹ đang thúc đẩy Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO: Ngày 21/4, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về Kinh tế quốc tế Daleep Singh cho biết Mỹ đang tích cực thúc đẩy Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Lệnh dẫn độ nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Honduras. Một số tập trung bên ngoài sân bay quốc tế Toncontin, thủ đô Tegucigalpa, để chứng kiến cựu tổng thống bị đưa lên máy bay đến Mỹ. (Reuters)

Cố vấn cấp cao của Mỹ lên đường đến thăm Quần đảo Solomon: Ngày 22/4, Điều phối viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell sẽ tới thăm Quần đảo Solomon, trong bối cảnh quốc đảo Thái Bình Dương mới ký kết hiệp ước an ninh với Trung Quốc.

Ngày 22/4, Điều phối viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell đã gặp lãnh đạo Quần đảo Solomon, vài ngày sau khi quốc đảo Thái Bình Dương này và Trung Quốc thông báo đã ký một hiệp ước an ninh mà Washington và các đồng minh lo ngại sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

Ông Campbell đã gặp Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare sau khi đến thủ đô Honiara. Một quan chức Solomon cho biết, hai bên đã bàn về việc mở Đại sứ quán Mỹ tại Honiara đã nằm trong chương trình nghị sự.(Reuters)

Azerbaijan nêu điều kiện ký hiệp ước hòa bình với Armenia: Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 22/4 tuyên bố nước này sẽ từ chối công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Armenia trừ khi Yerevan ký một hiệp ước hòa bình theo lộ trình mà Baku đã đề xuất. (Interfax)

Ấn Độ, Anh thúc đẩy quan hệ quốc phòng, an ninh: Trong chuyến công du New Delhi, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22/4 thông báo nước này và Ấn Độ đã nhất trí về mối quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh "mới và mở rộng" .

Phát biểu cùng với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Johnson nói: “Mối đe dọa ép buộc độc đoán thậm chí còn gia tăng hơn nữa. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải tăng cường hợp tác, bao gồm cả lợi ích chung của chúng ta trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do".

Theo ông, mối quan hệ đối tác mới này là "một cam kết kéo dài nhiều thập kỷ". Ngoài ra ông đã ca ngợi mối quan hệ giữa "một trong những nền dân chủ lâu đời nhất (Anh) và một nền dân chủ lớn nhất (Ấn Độ)". (AFP)

Lãnh đạo Triều Tiên gửi thư hồi đáp Tổng thống Hàn Quốc: Ngày 21/4 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư cho Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm Moon Jae-in.

“Hai bên đã thực hiện nhiều thành tựu không thể xóa nhòa. Mặc dù vẫn còn nhiều điều bị bỏ ngỏ, nhưng niềm tin của tôi vẫn không thay đổi nếu hai miền dành sự chân thành dựa trên các nỗ lực đã đạt được cho đến nay, quan hệ liên Triều có thể tiến về phía trước nhiều như mong đợi”, hãng tin Yonhap dẫn một phần bức thư được ông Kim viết.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong bức thư trên cũng gửi lời cảm ơn nhà lãnh đạo Hàn Quốc vì những nỗ lực hòa bình của ông, đồng thời viết rằng sẽ tiếp tục dành sự tôn trọng cho Tổng thống Moon ngay cả khi ông đã nghỉ hưu.

Theo Yonhap, bức thư của ông Kim Jong-un được viết trong bối cảnh ông Moon Jae-in trước đó một ngày đã gửi cho nhà lãnh đạo Triều Tiên một lá thư tạm biệt nhân dịp nhiệm kỳ tổng thống của bản thân sắp kết thúc.