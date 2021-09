Tin thế giới 20/9: Australia nhắn nhủ ASEAN sau AUKUS; bất ngờ đối với Tổng thống Macron; EU nhập cuộc chơi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp đồng đóng tàu ngầm giữa Pháp và Australia bị phá vỡ sau khi Mỹ-Anh-Australia tuyên bố hiệp định an ninh ba bên mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AUKUS). (Nguồn: Sputnik)

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày:

Australia nhắn nhủ Đông Nam Á vềHiệp định AUKUS

Ngày 20/9, Đại sứ Australia tại ASEAN Will Nankervis tuyên bố, thỏa thuận an ninh mới giữa Mỹ-Anh-Australia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AUKUS) "không phải là một liên minh hoặc hiệp ước quốc phòng" và thỏa thuận này "không thay đổi cam kết của Australia đối với ASEAN cũng như sự ủng hộ liên tục của nước này đối với cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt".

Trong khi AUKUS đảm bảo Mỹ và Anh sẽ cung cấp cho Australia công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân, ông Nankervis khẳng định, Canberra "không mong muốn có được vũ khí hạt nhân và các tàu ngầm mới sẽ không mang đầu đạn hạt nhân".

Ông Nankervis nói: "Australia vẫn kiên định sự ủng hộ đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ NPT của chúng tôi với tư cách là quốc gia không có vũ khí hạt nhân". (ABC)

Thủ tướng Australia công du Mỹ, tuyên bố không bao giờ nghi ngờ Washington

Ngày 20/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison lên đường công du Mỹ để tham dự trực tiếp cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo trong diễn đàn an ninh nhóm Bộ tứ gồm 4 quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.

Chuyến đi trong bối cảnh thỏa thuận AUKUS vừa được công bố và khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Australia với Pháp liên quan hiệp định này.

Cùng ngày, nhật báo The Australian đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn được ghi trước với đài Sky News trước thềm chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, ông không bao giờ nghi ngờ Washington.

Đề cập việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhà lãnh đạo Australia bác ý kiến cho rằng có sự chuyển dịch các nguồn lực và sự tập trung của Mỹ sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Australia nói: “Mỹ là một quốc gia kiên định, một người bạn vĩ đại của Australia và tôi chắc chắn không bao giờ nghi ngờ về điều này”. (The Australian)