Tin thế giới 19/4: Khai trận Donbass, Nga nêu 'nguồn cơn' của chiến dịch; Ukraine tuyên bố Moscow không đủ sức; Nhật Bản lo bị 'gió ngược'

* New Zealand trừng phạt 18 thực thể tài chính của Nga : Ngày 19/4, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta thông báo, nước này sẽ trừng phạt 18 ngân hàng và thực thể tài chính lớn của Nga vì có liên quan lĩnh vực quốc phòng của Nga và tình hình xung quanh Crimea.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông báo, nước này đã ký một hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon vào ngày hôm nay (19/4).

Người phát ngôn Uông Văn Bân cho hay: "Mục đích của hợp tác an ninh Trung Quốc-Solomon là thúc đẩy ổn định xã hội, hòa bình và an ninh lâu dài ở quần đảo Solomon, phù hợp với lợi ích chung của quần đảo và khu vực Nam Thái Bình Dương".

Theo đó, hợp tác an ninh Trung Quốc-Solomon "là công khai, minh bạch, cởi mở và bao trùm, không hướng vào bất kỳ bên thứ ba nào, song song và bổ sung cho các cơ chế hợp tác an ninh song phương và đa phương hiện có ở quần đảo Solomon".

Quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nước này "sẵn sàng làm việc với các quốc gia liên quan để phát huy hết lợi thế của họ và hình thành hiệp đồng quốc tế". (Reuters, AFP)

Trung Đông

* Israel-Palestine leo thang căng thẳng tại Jerusalem, đặc biệt là khu đền Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền) - địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái - khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo năm nay trùng với dịp lễ quan trọng của người Do Thái và Lễ Phục sinh của Thiên chúa giáo.

Ước tính trong dịp này có hàng chục nghìn tín đồ đổ về Thành cổ Jerusalem, địa điểm linh thiêng đối với cả 3 tôn giáo. Kể từ ngày 15/4, đụng độ giữa các lực lượng Israel và Palestine đã nổ ra tại khu đền Al-Aqsa, khiến ít nhất 200 người bị thương.

* Gia tăng căng thẳng giữa Israel và Jordan: Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Jordan triệu tập đại diện ngoại giao của Israel nhằm phản đối các động thái của Israel tại khu đền Al-Aqsa. Jordan cũng sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arab để thảo luận về vụ việc trên.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Israel ra thông báo cáo buộc Jordan "phá hoại các nỗ lực thiết lập hòa bình ở Jerusalem" liên quan những phát biểu được cho là nhằm kích động người Palestine tiến hành các hành động bạo lực. (THX, Haaretz)

* Israel đánh chặn tên lửa từ Gaza: Ngày 18/4, hệ thống Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn thành công một quả tên lửa bắn từ Dải Gaza. Không có thương vong nào trong vụ việc. Giới chức địa phương yêu cầu người dân ở trong nhà do lo ngại tiếp tục có tên lửa được bắn sang lãnh thổ Israel.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ bắn tên lửa nói trên. Israel lâu nay vẫn tuyên bố phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza phải chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xuất phát từ Gaza.

Cùng ngày, các nhân chứng và Hamas cho biết, sau vụ việc trên, Israel đã tiến hành không kích miền Nam Dải Gaza, song không gây ra thương vong. (Jerusalem Post)

* Nhà lãnh đạo Palestine điện đàm với Quốc vương Jordan và Tổng thống Nga: Ngày 18/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình hiện nay tại Trung Đông, đặc biệt là leo thang căng thẳng với Israel.

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Abdullah II, hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm tổ chức cuộc gặp, tiếp tục tham vấn, phối hợp và liên lạc với các bên liên quan nhằm ngăn chặn đụng độ tiếp diễn tại khu đền Al-Aqsa.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, hai bên thảo luận mối quan hệ song phương cùng những diễn biến gần đây tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và nỗ lực chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng đất của Palestine.

Cùng ngày, Tổng thống Putin và người đồng cấp Algeria Abdelmadjid Tebboune bày tỏ lo ngại về tình hiình xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực quốc tế tìm kiếm một giải pháp Trung Đông. (WAFA)