Tin tặc đánh cắp hàng trăm tỷ đồng của khách hàng BIDV, Vietcombank

Chiều 4/6, trả lời sau cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 Bộ Công an đã xử lý 840 chuyên án, vụ việc liên quan an ninh không gian mạng (tăng 42% so với cùng kỳ), khởi tố 225 vụ án và 185 bị can.