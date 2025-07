Tin nhắn 'lạ' lúc nửa đêm và bí mật của vợ khiến tôi điên

Tôi và vợ năm nay cùng 29 tuổi, cưới nhau được 5 năm và hiện có một bé gái 4 tuổi. Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường được 2 năm là cưới luôn.

Trước kia vợ chồng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau, điện thoại không cài mật khẩu và rất ít khi xem zalo hay tin nhắn của nhau. Cách đây hơn 1 năm, tôi tình cờ phát hiện ra vợ tôi rất hay nhắn tin vào buổi tối trước khi đi ngủ với sếp của vợ là người độc thân, rất giỏi chuyên môn và có hỗ trợ cô ấy trong công việc.

Sau khi biết được việc này tôi có nhắc vợ là không nên nhắn tin nhiều sau giờ làm vì có gia đình rồi thì không hay. Và tôi không thích việc trao đổi với người khác giới các nội dung không liên quan đến công việc.

Bẵng một thời gian tôi không để ý, tầm tháng 11/2024 lúc đang chơi với con thì tôi thấy có nhiều tin nhắn hình trái tim từ sếp của vợ (gửi cho vợ tôi tầm 15 trái tim, lúc anh ta đi tiếp khách và say). Tò mò đọc lại các tin nhắn cũ thì thấy sếp vợ tôi hay mua cà phê, trà sữa với hộp ghi "you makes me happy" (em làm tôi hạnh phúc) cho vợ tôi, hay chụp hình chào nhau buổi sáng chúc ngày mới vui vẻ. Khi đi làm về muộn thì anh ta hay chụp hình đang nằm đắp chăn gửi vợ tôi là "anh về đến nhà rồi".