Tin mới về bão Matmo: Cách Biển Đông 650km, ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ ngày 6/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 2/10, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Như vậy, hiện bão Matmo chỉ còn cách Biển Đông 650km. Dự báo, khoảng chiều tối 3/10, bão di chuyển vào Biển Đông, thành cơn bão số 11 trong mùa mưa bão năm 2025. Khoảng 6/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ.