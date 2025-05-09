Tin mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành ATNĐ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ ngày 6/9 vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Chuyên gia khí tượng nhận định, vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới này, sau đó khả năng cao di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít khả năng di chuyển về vịnh Bắc Bộ.

Tuy nhiên, diễn biến vùng áp thấp sẽ được cập nhật thường xuyên trong các bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.