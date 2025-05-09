Tin mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành ATNĐ

Bảo Anh| 05/09/2025 17:44

Trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông vừa hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; dự báo khả năng cao di chuyển lên phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (5/9), một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16-17 độ Vĩ Bắc; 117,8-118,8 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

W-song thanh hoa le duong 2 665 46888.jpg
Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành ATNĐ. Ảnh minh họa: Lê Dương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ ngày 6/9 vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Chuyên gia khí tượng nhận định, vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới này, sau đó khả năng cao di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít khả năng di chuyển về vịnh Bắc Bộ.

Tuy nhiên, diễn biến vùng áp thấp sẽ được cập nhật thường xuyên trong các bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tin-moi-nhat-ve-vung-ap-thap-tren-bien-dong-kha-nang-manh-len-thanh-atnd-2439669.html
https://vietnamnet.vn/tin-moi-nhat-ve-vung-ap-thap-tren-bien-dong-kha-nang-manh-len-thanh-atnd-2439669.html
            Tin mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành ATNĐ
