Tin mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3 m; biển động.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 7 cơn bão. Một trong những cơn bão gây ảnh hưởng nặng nề là bão số 5 (Kajiki) đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh hồi cuối tháng 8 vừa qua, gây hậu quả nghiêm trọng: 9 người chết và mất tích, 77 người bị thương; hơn 38.600 ngôi nhà bị tốc mái, 510 nhà bị sập, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 2.900 tỉ đồng.