Tin mới nhất về vùng áp thấp, Biển Đông khả năng sắp đón bão, miền Bắc mưa lớn

Chiều nay (21/8), ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến vùng áp thấp gần Biển Đông và mưa giông những ngày tới.

Cụ thể, ông Hưởng cho biết hiện nay một vùng áp thấp hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 126,5-127,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.