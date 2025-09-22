Tin mới nhất về siêu bão Ragasa: Mạnh cực đại cấp 17, vào Biển Đông tối nay 22/9

Các chuyên gia khí tượng đánh giá, Ragasa nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông. Dự báo tối nay, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (22/9), siêu bão Ragasa đang cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa tiếp tục di chuyển nhanh khoảng 20km/h và duy trì cường độ cực đại cấp 17, giật trên cấp 17 trong ngày 22–23/9, tương đương hoặc vượt cường độ mạnh nhất của bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Đến sáng 25/9, bão có khả năng tiến vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 13-14, giật cấp 17 và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Các trung tâm dự báo quốc tế và Việt Nam đều nhận định Ragasa có hoàn lưu rất rộng, quỹ đạo và cường độ còn phức tạp do tương tác với khối không khí lạnh đầu mùa, chỉ cần bão lệch 50-100km sẽ gây khác biệt lớn về phạm vi và mức độ tác động.