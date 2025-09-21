Tin mới nhất về cơn bão Ragasa: Sắp đạt cấp 'siêu bão', áp sát Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (ngày 21/9), tâm bão Ragasa ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h.
Trong 24 giờ tới, bão đi Tây Tây Bắc, 15km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày mai (22/9), vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió cấp 14–15, giật trên cấp 17.
Dự báo, 24 giờ tiếp theo, bão Ragasa tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ tăng lên 15-20 km/h. Đến 1h ngày 23/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông với cường độ gió mạnh cấp siêu bão - cấp 16, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 - vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Trong 24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tăng tốc độ lên 20-25km/h, đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 24/9, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió duy trì ở cấp siêu bão 16, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 - khu vực Bắc Biển Đông.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.
Cơ quan khí tượng nhận định, khi vào Biển Đông trong ngày 23/9, siêu bão Ragasa là cơn bão số 9, sẽ gây ra rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp rủi ro rất lớn. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17 có thể đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn, gây vỡ đê, bật gốc cây cổ thụ...
Hiện nay các mô hình dự báo quốc tế đã có sự thống nhất hơn về đường đi của bão Ragasa với nhận định cho rằng, khả năng cao bão sẽ dịch xuống phía Nam, đi vào vịnh Bắc Bộ nước ta trong khoảng ngày 25/9.
Như vậy, xác suất bão vào đất liền các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ của nước ta là rất cao. Về cường độ khi vào vịnh Bắc Bộ cần theo dõi thêm do sự chi phối của nhiều yếu tố.
Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của cơn Ragasa này. Chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là các cảnh báo ngắn hạn để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.