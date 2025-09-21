Tin mới nhất về cơn bão Ragasa: Sắp đạt cấp 'siêu bão', áp sát Biển Đông

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng nhận định, khi vào Biển Đông trong ngày 23/9, siêu bão Ragasa là cơn bão số 9, sẽ gây ra rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp rủi ro rất lớn. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17 có thể đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn, gây vỡ đê, bật gốc cây cổ thụ...

Hiện nay các mô hình dự báo quốc tế đã có sự thống nhất hơn về đường đi của bão Ragasa với nhận định cho rằng, khả năng cao bão sẽ dịch xuống phía Nam, đi vào vịnh Bắc Bộ nước ta trong khoảng ngày 25/9.