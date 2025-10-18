Tin mới nhất về cơn bão gần Biển Đông: Có tên Fengshen, xu hướng mạnh thêm

18/10/2025 08:29

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen. Dự báo, chiều tối 19/10, bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

bao gan bien dong.png
Hướng di chuyển của bão Fengshen cập nhật sáng 18/10. Nguồn: NCHMF

Đến 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

bao sang 18 10.jpg
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão khả năng đi vào Biển Đông trong chiều tối 19/10, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Cùng với đó, ngày 19/10, các tỉnh Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông 2025-2026.

Do ảnh hưởng của bão, từ 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tin-moi-nhat-ve-con-bao-gan-bien-dong-co-ten-fengshen-xu-huong-manh-them-2453535.html
            • Mặc định

