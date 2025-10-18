Tin mới nhất về cơn bão gần Biển Đông: Có tên Fengshen, xu hướng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.
Đến 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão khả năng đi vào Biển Đông trong chiều tối 19/10, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Cùng với đó, ngày 19/10, các tỉnh Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông 2025-2026.
Do ảnh hưởng của bão, từ 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh.
Trong khoảng 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.