Tin mới nhất về cơn bão gần Biển Đông: Có tên Fengshen, xu hướng mạnh thêm

Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão khả năng đi vào Biển Đông trong chiều tối 19/10, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Cùng với đó, ngày 19/10, các tỉnh Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông 2025-2026.

Do ảnh hưởng của bão, từ 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.