Tin mới nhất về bão số 7: Ít dịch chuyển 3 giờ qua, có thể giật cực đại cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 7 (Tapah) hầu như ít dịch chuyển. Đến 7h sáng nay (7/9), vị trí tâm bão vẫn ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 350km về phía Đông Bắc, cách Hồng Kông (Trung Quốc) 450km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Bắc, 10-15km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (8/9), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ tăng lên cấp 10, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.