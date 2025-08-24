Tin mới nhất về bão số 5: Tăng vọt giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc, đến 18h tối nay (24/8), bão số 5 (Kajiki) cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất đạt cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17; khả năng còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng mai (25/8), bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 180km về phía Đông Đông Nam; cách Bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía Đông Bắc; cường độ vẫn giữ cấp 14, giật cấp 17.

Đến trưa và chiều cùng ngày, bão đi vào khu vực đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị.