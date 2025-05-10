Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Cách Quảng Ninh 420km, miền Bắc sắp chịu ảnh hưởng

Từ chiều nay (5/10), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng và ngập lụt ven biển

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông từ chiều và tối nay.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm, bao gồm tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè và tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; nguy cơ ngập úng lớn do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.