Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Cách đặc khu Hoàng Sa 500km, tăng cấp nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (4/10), vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Hướng di chuyển của bão số 11 Matmo cập nhật sáng 4/10. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 5/10, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông; cường độ khả năng đạt cực đại cấp 13, giật cấp 16.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần.