Tin mới nhất về bão Kalmaegi: Di chuyển nhanh, ngày 7/11 có thể vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (3/11), vị trí tâm bão Kalmaegi đang ở trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 103-117km/h, giật cấp 14, tăng 2 cấp so với lúc 16h chiều qua (2/11).

Hiện bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 30km/h.

Vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi, cập nhật sáng 3/11. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục đi nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 1h sáng mai (4/11), tâm bão trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với cường độ mạnh lên cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.