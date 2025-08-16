Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ

24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn với 15km/h. Đến 19h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.