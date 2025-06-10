Tin mới nhất bão số 11 Matmo: Gió mạnh ở Quảng Ninh, Lạng Sơn như thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 Matmo đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc ở khu vực Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây) (lần 1 ở Lôi Châu).

Các khu vực đất liền của Việt Nam không còn nguy cơ ảnh hưởng của gió cấp 8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tập trung vào chiều tối và đêm nay (6/10). Riêng thủ đô Hà Nội sáng mưa nhỏ, trưa và chiều mưa tăng dần, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Cụ thể, sáng sớm nay, bão số 11Matmo đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.