Tin mới nhất bão số 10 Bualoi: Cách Đà Nẵng 200km, tỉnh nào rủi ro thiên tai cấp 4?

Bảo Anh| 28/09/2025 07:28

Bão số 10 Bualoi cách Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông; cường độ cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực có rủi ro thiên tai cấp 4 là đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (28/9), vị trí tâm bão số 10 Bualoi trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h. 

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. 

bao so 10 moi.jpg
Hướng di chuyển bão số 10 Bualoi sáng 28/9. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực có rủi ro thiên tai cấp 4 là đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Cụ thể, trong 12 giờ tới, bão di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 30km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với sức gió tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16.

Trong 12 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng, di chuyển chậm lại, khoảng 25-30km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. Đến 4h sáng mai (29/9), vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh; cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

12 giờ sau đó, bão giảm tốc độ còn 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Tác động của bão số 10

Trên biển: Do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Đồng thời, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ trưa nay, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn: Từ 28-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

