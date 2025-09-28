Tin mới nhất bão số 10 Bualoi: Cách Đà Nẵng 200km, tỉnh nào rủi ro thiên tai cấp 4?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (28/9), vị trí tâm bão số 10 Bualoi trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Hướng di chuyển bão số 10 Bualoi sáng 28/9. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực có rủi ro thiên tai cấp 4 là đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.