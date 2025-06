Tin lời 'cò đất', hàng trăm cư dân mua đất dự án điêu đứng

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, khu dân cư An Trung (phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) đã có hàng trăm căn nhà cả cũ và mới. Mang tiếng là dự án nhưng hệ thống điện phải kéo tạm bợ và hệ thống thoát nước cũng chưa có.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung (Công ty An Trung) được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư An Trung từ năm 2006. Ban đầu, diện tích được phê duyệt là 19 ha, sau đó điều chỉnh lại còn hơn 11 ha. Đến năm 2007, UBND thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án tại Quyết định số 3759. Đến năm 2012, dự án được điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1135 (thay Quyết định số 3759).

Với khoảng 700 lô đất nền, nơi đây từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị mới, điểm nhấn trong phát triển bất động sản, quy hoạch phát triển của Dĩ An. Tuy nhiên, dù chưa đầy đủ pháp lý, chưa thi công hạ tầng kỹ thuật nhưng vào năm 2014, Công ty An Trung đã tiến hành phân lô, bán nền với giá từ 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng/nền cho hàng trăm khách hàng dưới hình thức “hợp đồng đặt cọc” và “hợp đồng hợp tác đầu tư”.