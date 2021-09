Tin giả vụ tiêm vaccine Sinopharm phải cấp cứu: Ai đăng clip?

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng TP. Uông Bí nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh và khẳng định: đây là thông tin sai sự thật, hình ảnh trong clip không phải tại trường Tiểu học Lê Lợi.



Bởi lẽ, trong đợt tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 được TP. Uông Bí tiến hành từ 13/9/2021 và trường tiểu học Lê Lợi không được trưng dụng làm điểm tiêm chủng cho người dân.



Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tài khoản Nguyễn Đức Kim Long có địa chỉ tại Đắc Lắk.



Hiện Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi Sở TTTT tỉnh Đắk Lắk phối hợp xử lý Nguyễn Đức Kim Long theo đúng quy định của pháp luật.



Về clip trên, thực tế đó là hình ảnh được người dân ghi lại tại xã Lê Lợi, TP.Hạ Long.

Người đàn ông có tiền sử bệnh động kinh ở TP Hạ Long, không phải ở TP Uông Bí

Người trong clip được mọi người khênh chạy là ông P.V.C (sinh năm 1974, xã Lê Lợi).



Trước khi tiêm vaccine, ông C. có tiền sử bệnh động kinh nên đã bị co giật, lực lượng chức năng đã ngay lập tức đưa đến phòng y tế của xã để tiến hành sơ cứu.



Ngay sau khi ổn định, ông C. được gia đình đưa về nhà.



Trước sự việc trên, đại diện chính quyền TP. Uông Bí khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giả mạo, sai sự thật nói chung, đặc biệt là các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Đối với những trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.