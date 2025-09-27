Tin giả lại tràn lan và phát tán mạnh trên mạng xã hội, ngay cả KOL cũng vi phạm

Qua quá trình xác minh, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An làm rõ, vào lúc 17 giờ 30 chiều cùng ngày, tài khoản Facebook có tên “Lô Thanh S.” phát trực tiếp đoạn video với nội dung: “Nghe tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, dân chạy toán loạn. Mong bình an”.

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, trong lúc chính quyền và các lực lượng vũ trang cùng nhân dân Nghệ An đang khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thì chiều 27/7 xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng về việc thuỷ điện Bản Vẽ bị vỡ khiến hàng nghìn người dân hoảng loạn bỏ chạy lên các khu vực cao để sơ tán.

Tin giả vẫn tràn lan trên mạng và thậm chí ngày càng được tạo và phát tán tinh vi hơn nhờ các công nghệ hỗ trợ điển hình là AI. Cần có một chế tài mạnh hơn để xử lý không chỉ nguồn phát mà cả những người tương tác như like, share và cả nền tảng. VietNamNet xin giới thiệu tuyến bài về chủ đề này.

Tại cơ quan công an, S. cho biết vào thời gian trên đang ở nhà người thân tại khối Hòa Nam (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) thì nghe một số người hô hoán đập thủy điện bị vỡ. Không kiểm chứng thông tin, S. cầm điện thoại phát trực tiếp để thông tin cho mọi người cùng biết

Vào ngày 30/7, một phụ nữ đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Sáng 29/7, cháu B, ngụ phường Bình Trưng đi làm trên đường Cao Thắng, TPHCM thì mất liên lạc. Đến khoảng 13 giờ, B gọi về nhà qua kết nối mạng, cho biết đang bị giữ tại một đồn biên phòng phía Campuchia, không có giấy tờ tùy thân và trong tình trạng hoảng loạn. B nói mình bị đưa qua biên giới trái phép, sau đó trốn thoát và được hai người bản địa giúp đỡ đến gần cửa khẩu. Đến chiều cùng ngày, bố của cháu B có liên lạc chị N để nhờ người giúp đỡ. Sau đó người phụ nữ và gia đình đến công an phường trình báo sự việc. Gia đình lập tức trình báo công an, đồng thời lên đường đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để phối hợp giải cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng mạng và bộ đội biên phòng, B đã được đưa về trạm kiểm soát phía Việt Nam vào chiều cùng ngày, trong trạng thái mệt mỏi, đói lả, điện thoại hết pin nhưng an toàn.

Theo bài viết chị N đăng tải, thì nguyên nhân khiến cháu B sang Campuchia là do đã uống một chai nước sâm.

Tuy nhiên, sau khi thông tin được đăng tải và lan truyền chóng mặt, một lãnh đạo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã khẳng định với báo chí: Qua xác minh, không có trường hợp nào như thông tin mà Facebook đã đăng tải. Thậm chí, xác minh tại khu vực trên đường Cao Thắng, nơi mà bài viết trên Facebook đề cập là đã xảy ra chuyện “B đã mua chai nước sâm rồi bất tỉnh”, thì người dân khu vực cho biết chưa từng nghe nói về thông tin này.