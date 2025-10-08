Tín dụng bất động sản tăng cao; Thị trường M&A bất động sản nở rộ

Sau đây là các thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Thống đốc: Tín dụng bất động sản tăng cao nhưng vẫn an toàn

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024 - mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng báo cáo tại phiên họp Chính phủ. Ảnh: VGP



Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận, tăng trưởng tín dụng đối với hai lĩnh vực này đang cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Thống đốc khẳng định vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn hiện vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo an toàn hệ thống.

Theo thống kê của Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn từ báo cáo tài chính quý II/2025 của các ngân hàng thương mại, nửa đầu năm 2025, bất động sản là lĩnh vực đóng góp lớn vào tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng.

Đơn cử, tại Techcombank, 6 tháng đầu năm nay, cho vay kinh doanh bất động sản (kể cả tín dụng và trái phiếu) chiếm tới 59% tổng dư nợ tín dụng. Tính cả khách hàng cá nhân, tỷ trọng cho vay bất động sản tại Techcombank lên tới hơn 64% tổng dư nợ toàn ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng kinh doanh bất động sản (tính riêng tín dụng) hợp nhất của Techcombank đạt 21,5% so với cuối năm 2024 (tăng gần gấp đôi so với mức tăng trưởng cho vay 11,6% của ngân hàng này).

Tại nhiều ngân hàng thương mại khác, cho vay kinh doanh bất động sản trong nửa đầu năm cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh. Cụ thể, tại HDBank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đạt 83.125 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 16,4%. Tại SHB, dư nợ cho vay bất động sản đạt 163.754 tỷ đồng, tăng gần 28,4% so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 27,5%, thay vì mức 24,5% cuối năm 2024. Tại MB, cho vay kinh doanh bất động sản đạt 85.834 tỷ đồng, tăng gần 34% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 9,72% (tăng so với mức 8,26% cuối năm ngoái)...

Những bất cập của thị trường bất động sản

Tại Diễn đàn giám sát của Quốc hội, sáng 6/8, chuyên gia kinh tế, TS. Trần Du Lịch đã thẳng thắn nêu rõ những bất cập của thị trường bất động sản.

“Thị trường bất động sản hiện nay là thị trường mà không có nhà cho người thu nhập trung bình và thấp. Sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông. Đây là bất cập lớn nhất cần được giám sát để làm rõ nguyên nhân", ông Lịch bình luận.