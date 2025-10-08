Tín dụng bất động sản tăng cao; Thị trường M&A bất động sản nở rộ

Sau đây là các thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.
Thống đốc: Tín dụng bất động sản tăng cao nhưng vẫn an toàn
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024 - mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.
|Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng báo cáo tại phiên họp Chính phủ. Ảnh: VGP
Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận, tăng trưởng tín dụng đối với hai lĩnh vực này đang cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.
Thống đốc khẳng định vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn hiện vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo an toàn hệ thống.
Theo thống kê của Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn từ báo cáo tài chính quý II/2025 của các ngân hàng thương mại, nửa đầu năm 2025, bất động sản là lĩnh vực đóng góp lớn vào tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng.
Đơn cử, tại Techcombank, 6 tháng đầu năm nay, cho vay kinh doanh bất động sản (kể cả tín dụng và trái phiếu) chiếm tới 59% tổng dư nợ tín dụng. Tính cả khách hàng cá nhân, tỷ trọng cho vay bất động sản tại Techcombank lên tới hơn 64% tổng dư nợ toàn ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng kinh doanh bất động sản (tính riêng tín dụng) hợp nhất của Techcombank đạt 21,5% so với cuối năm 2024 (tăng gần gấp đôi so với mức tăng trưởng cho vay 11,6% của ngân hàng này).
Tại nhiều ngân hàng thương mại khác, cho vay kinh doanh bất động sản trong nửa đầu năm cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh. Cụ thể, tại HDBank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đạt 83.125 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 16,4%. Tại SHB, dư nợ cho vay bất động sản đạt 163.754 tỷ đồng, tăng gần 28,4% so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 27,5%, thay vì mức 24,5% cuối năm 2024. Tại MB, cho vay kinh doanh bất động sản đạt 85.834 tỷ đồng, tăng gần 34% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 9,72% (tăng so với mức 8,26% cuối năm ngoái)...
Những bất cập của thị trường bất động sản
Tại Diễn đàn giám sát của Quốc hội, sáng 6/8, chuyên gia kinh tế, TS. Trần Du Lịch đã thẳng thắn nêu rõ những bất cập của thị trường bất động sản.
“Thị trường bất động sản hiện nay là thị trường mà không có nhà cho người thu nhập trung bình và thấp. Sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông. Đây là bất cập lớn nhất cần được giám sát để làm rõ nguyên nhân", ông Lịch bình luận.
|TS. Trần Du Lịch cho rằng, giá đất hiện nay vượt sức chịu đựng của nền kinh tế và của người dân.
Một vấn đề lớn nữa, theo chuyên gia Trần Du Lịch là giá đất hiện nay vượt sức chịu đựng của nền kinh tế và của người dân. “Đây là vấn đề rất lớn trong quản lý để nhà nước kiến tạo phát triển”, ông Lịch nhấn mạnh.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhấn mạnh giám sát tối cao của Quốc hội là để thực hiện quyền năng lập pháp, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để tạo ra đột phá. Đối với thị trường bất động sản, ông Châu đề cập thực tế hiện nay thiếu nguồn cung “do vướng mắc về thể chế dẫn đến thiếu nguồn cung sản phẩm, khiến giá tăng. Đó là lý do thiếu nhà ở giá phải chăng cho người trung bình, người thu nhập thấp”, ông Châu nói.
Từ thực tế trên, ông Châu đề nghị có chính sách đối với nhà ở thương mại giá rẻ và tất cả mọi người mua nhà lần đầu có thể được vay tín dụng dài hạn với lãi suất hợp lý, ổn định theo chu kỳ dài hạn.
“Các dự án nhà ở thương mại không cần ưu đãi về thuế, tín dụng như nhà ở xã hội, nhưng cần có cơ chế giá rẻ”, ông Châu nêu quan điểm.
Thị trường M&A bất động sản nở rộ
Một trong những thương vụ nổi bật đầu năm nay là việc CTCP Gateway Thủ Thiêm (thành viên của Hướng Việt Holdings), thâu tóm 42% cổ phần Công ty Nam Rạch Chiếc - chủ đầu tư Dự án Palm City tại TP.HCM, từ tay Keppel (Singapore) với giá trị lên tới 2.612 tỷ đồng.
|M&A bất động sản đang diễn ra sôi động. Trong ảnh: Dự án Palm City được Keppel chuyển nhượng một phần cho Gateway Thủ Thiêm.
Cũng trong quý II/2025, CapitaLand (Singapore) công bố mua lại phân khu Hải Đăng, quy mô 25 ha, thuộc Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên) và đổi tên thành The Fulton. Thương vụ này nâng tổng danh mục nhà ở của CapitaLand tại Việt Nam lên hơn 19.000 căn thuộc 19 dự án, cho thấy chiến lược mở rộng mạnh mẽ ra các tỉnh vùng ven Hà Nội của nhà đầu tư đến từ Singapore.
Phía doanh nghiệp trong nước cũng có nhiều động thái đáng chú ý. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 6/2025, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt công bố kế hoạch chuyển nhượng 80% vốn tại Dự án Thuận An 1 (phường Thuận Giao, TP.HCM) cho một đối tác Nhật Bản. Dự kiến đến năm 2026, dự án liền kề Thuận An 2 cũng sẽ được chuyển nhượng. Tổng giá trị hai dự án này lên tới 5.200 tỷ đồng.
Ngoài ra, cao ốc hỗn hợp Aster Garden Towers (1,88 ha) đã về tay Tập đoàn Bcons với giá 1.200 tỷ đồng, được đổi tên thành The New Point.
Ở khu vực phía Bắc, thương vụ Sun Group mua lại 2,5 ha “đất vàng” từ CTX Holdings tại lô A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) để phát triển Dự án Sun Felia Suites cũng gây chú ý. Tương tự, Sunshine Group thâu tóm 55 ha đất thuộc Khu đô thị sinh thái Văn Giang từ Xuân Cầu Holdings để phát triển Dự án Alluvia City.
Theo giới chuyên môn, nhà đầu tư trong nước vẫn chiếm ưu thế về số lượng thương vụ nhờ am hiểu thị trường và khả năng ra quyết định nhanh. Song, nhà đầu tư ngoại vẫn đóng vai trò chủ đạo trong các thương vụ quy mô lớn, đặc biệt ở phân khúc bất động sản cao cấp và công nghiệp.
Một số thương vụ đáng chú ý có thể kể đến như CapitaLand (Sycamore) mua lại dự án từ Becamex IDC tại TP.HCM, trị giá 553 triệu USD; liên danh Sumitomo Forestry - Kumagai Gumi - NTT Urban Development hợp tác cùng Kim Oanh Group phát triển Dự án The One World; hay Nishi Nippon Railroad mua lại 25% cổ phần Dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long…
Bộ Xây dựng nói gì về điều kiện mua nhà ở xã hội của mẹ đơn thân
Trước đây, theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, điều kiện về thu nhập được quy định khá linh hoạt. Cụ thể, người mua sẽ phải thuộc diện không nộp thuế thu nhập thường xuyên, đồng nghĩa với việc thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh không được vượt quá 11 triệu đồng/tháng.
|Điều kiện thu nhập hiện tại đang thiếu đi sự linh hoạt. Ảnh: Thanh Vũ
Như vậy, với mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng, nếu có một người phụ thuộc, mức thu nhập từ tiền lương, tiền công của người mua nhà ở xã hội có thể lên đến 17 triệu đồng/tháng hoặc 22 triệu đồng/tháng, nếu có 2 người phụ thuộc. Đó là chưa kể đến khoản trừ từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...
Nếu xét theo quy định cũ, thu nhập của những ông bố/bà mẹ đơn thân có thể lên đến 17 - 22 triệu đồng/tháng (tuỳ số người phụ thuộc) mà vẫn đáp ứng điều kiện thu nhập. Tuy nhiên, với quy định hiện tại, người độc thân phải có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng. Như vậy, điều kiện hiện hành khiến những người đang nuôi con một mình gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
Trong diễn biến mới đây, phía Bộ Xây dựng đã trả lời công dân về điều kiện thu nhập để được mua nhà ở xã hội của trường hợp mẹ đơn thân. Theo đó, đối tượng này vẫn được xét là trường hợp người độc thân và điều kiện thu nhập hàng tháng thực nhận vẫn không được quá 15 triệu đồng.
Thấu hiểu sự bất cập này, Bộ Xây dựng cho biết đã “ghi nhận kiến nghị của công dân để tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện các quy định về điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trong thời gian tới”.
Ở thời điểm hiện tại, pháp luật về nhà ở đã có quy định ưu tiên đối với nữ giới, bao gồm cả phụ nữ độc thân đang nuôi con. Cụ thể, theo Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023, phụ nữ là nhóm đối tượng cuối cùng trong số 5 đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.
Tuy nhiên, số lượng căn ưu tiên chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dự án. Bên cạnh đó, do phụ nữ là đối tượng cuối cùng trong nhóm ưu tiên nên khi xét theo thứ tự, họ cũng ít có cơ hội để chạm tay vào suất mua. Quan trọng nhất, kể cả khi được ưu tiên, họ vẫn phải đáp ứng các tiêu chí về điều kiện thu nhập và nhà ở.
Gia Lai cảnh báo tình trạng dự án nhà ở xã hội chưa được duyệt đã rao bán
Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, trong thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội và các kênh truyền thông không chính thống xuất hiện nhiều thông tin rao bán, quảng cáo, giới thiệu về Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất số 1006 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với nội dung như “Dự án đã được cấp phép đầu tư và quy hoạch chi tiết, sắp khởi công”, “chuẩn bị mở bán”, “đã đủ điều kiện huy động vốn”…
|Thông tin giới thiệu Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất số 1006 Trần Hưng Đạo trên website của 1 công ty bất động sản tại Quy Nhơn.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất số 1006 đường Trần Hưng Đạo hiện chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án. Đồng thời, khu đất thực hiện dự án hiện tại là đất trống; nhà nước đang quản lý chưa giao cho tổ chức hoặc cá nhân nào sử dụng.
Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định các thông tin như “Dự án đã được cấp phép đầu tư và quy hoạch chi tiết, sắp khởi công”, “chuẩn bị mở bán”, “đã đủ điều kiện huy động vốn”, “nhận đặt cọc giữ chỗ”… là hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở pháp lý, có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng chiếm dụng tiền của người dân để trục lợi.
“Việc quảng bá, môi giới, nhận đặt cọc giữ chỗ, nhận tiền mua bán căn hộ khi dự án chưa có chủ đầu tư, chưa đầy đủ pháp lý, chưa đủ điều kiện kinh doanh là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định”, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề cập.
Trước các thông tin sai sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng, không tham gia giao dịch mua bán, đặt cọc, ký quỹ… đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tự xưng là đại diện chủ đầu tư, môi giới dự án tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Tỉnh Bắc Ninh mở bán hơn 600 căn nhà ở xã hội, giá gần 17 triệu đồng/m2
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin về dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại lô CT3, CT4 tại khu đô thị mới thị trấn Nếnh (nay là phường Nếnh). Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang.
Theo đó, dự án có 616 căn nhà ở xã hội để bán gồm studio, 1 - 3 phòng ngủ với diện tích 28 - 70 m2. Giá bán dự kiến 16,8 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Trong khi đó, quỹ nhà cho thuê có 344 căn với giá tạm tính là 101.000 đồng/m2/tháng.
Khu nhà ở xã hội tại lô CT3, CT4 có tổng diện tích hơn 2 ha, gồm 6 khối nhà chung cư cao 20 tầng, có một hầm. Trong đó, có 5 tòa nhà xã hội và một tòa nhà ở thương mại. Dự án có quy mô dân số khoảng 8.000 người. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua/thuê tại dự án này kéo dài từ ngày 17/7 đến 30/12.
TP.HCM xem xét cấp sổ hồng cho 17 dự án vướng nghĩa vụ tái định cư
Nội dung trên vừa được Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố (Tổ Công tác 5013) kiến nghị với UBND Thành phố.
|Trên địa bàn TP.HCM hiện có khoảng 17 dự án nhà ở thương mại với khoảng 2.312 căn nhà, đất có vướng mắc liên quan việc xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc Thành phố không mua lại quỹ nhà trong dự án để phục vụ tái định cư.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay thành phố còn tồn đọng hàng loạt dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương từ giai đoạn 2003 - 2005 nhưng chưa thể cấp sổ cho người mua nhà do vướng mắc pháp lý liên quan đến nghĩa vụ tái định cư.
Các dự án này nằm trong chương trình đầu tư xây dựng 30.000 căn hộ tái định cư theo Chỉ thị 24/2004, khi thành phố khuyến khích doanh nghiệp xây dựng hoàn thành quỹ nhà tại dự án sẽ bán lại cho thành phố theo giá thành xây dựng cộng lợi nhuận định mức theo quy định.
Các dự án được giao đất trong giai đoạn trên đều có thể hiện nội dung ràng buộc trách nhiệm đối với chủ đầu tư về việc bán lại các căn hộ chung cư trong dự án cho thành phố để phục vụ mục tiêu tái định cư.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, nhiều quận, huyện nơi có dự án xác nhận không còn nhu cầu mua quỹ nhà này, dẫn đến việc thành phố thống nhất không thực hiện mua lại và giao các đơn vị liên quan rà soát nghĩa vụ tài chính phát sinh.