Tín đồ mua sắm săn lùng thời trang Armani cổ điển sau khi nhà thiết kế qua đời

Giorgio Armani, người lãnh đạo Tập đoàn thời trang Armani của mình và vẫn kiểm soát các mẫu thiết kế cho đến khi qua đời ở tuổi 91. Ông là nhà thiết kế và người làm việc rất năng suất, sản xuất mọi thứ, từ những bộ vest cao cấp đắt tiền đến quần jean và đồ thể thao giá cả phải chăng với thương hiệu Emporio Armani.

Người phát ngôn của nền tảng mua bán trực tuyến Vinted (chợ quần áo cũ lớn nhất châu Âu) cho biết, chỉ vài ngày sau khi có tin Giorgio Armani qua đời, lượng tìm kiếm có chứa từ "Armani" trên Vinted cao hơn gần ba lần so với mức trung bình.

Giorgio Armani. (Ảnh: BOF)

Trang web bán đồ xa xỉ The RealReal của Mỹ cũng cho thấy lượng tìm kiếm chứa từ "Armani" đã tăng 212% trong vòng chỉ 1 ngày sau khi có tin Giorgio Armani qua đời. Và theo dữ liệu của Google Trends cùng ngày, lượt tìm kiếm cụm từ "vintage Armani" (Armani cổ điển) trên Google cũng tăng vọt, với sự quan tâm đặc biệt cao ở quê hương của Giorgio Armani là Italia và Vương quốc Anh.

Trên ứng dụng thời trang cũ Vestiaire Collective, người dùng trên khắp châu Âu đã rao bán sản phẩm được thiết kế bởi Giorgio Armani của họ. Một chiếc áo khoác lụa đen từ những năm 1990 được rao bán với giá 330,97 USD; một chiếc áo khoác da và lông thỏ từ năm 2002 cũng được rao với giá 771,36 USD.

Dữ liệu Google Trends cho thấy lượng tìm kiếm liên quan đến cụm từ "vintage Armani" tăng vọt.

Ammar Boulai, người điều hành cửa hàng thời trang nam cao cấp cũ Chez Ammar tại Paris cho biết, ông sẽ không ngạc nhiên khi thấy nhu cầu về bộ vest Armani từ những năm 1970-1980 tăng lên, do xu hướng hiện nay là phong cách cổ điển với quần ống rộng và vải mềm. “4 hoặc 5 năm trước, những bộ vest theo phong cách thập niên 80 này rất khó bán. Giờ đây, chúng thực sự thịnh hành, nhưng lại không thể tìm thấy. Thật khó để biết có bao nhiêu sản phẩm còn trong kho và sẽ được tung ra thị trường trở lại. Armani đã sản xuất rất nhiều, có nhiều thương hiệu con, vì vậy chắc hẳn phải có rất nhiều sản phẩm trên thị trường... có lẽ mọi người sẽ mở ngăn kéo ngay bây giờ”, Boulai nói.