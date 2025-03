Tin công nghệ 5-3: 3 cách phát hiện video giả mạo do AI tạo ra.

Huawei ICT Competition là sân chơi công nghệ hàng đầu dành cho sinh viên toàn cầu, do Huawei phối hợp với Quỹ ASEAN Foundation tổ chức. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 8.000 thí sinh tranh tài qua nhiều vòng đấu cam go. Tại vòng khu vực tổ chức ở Malaysia, hơn 110 sinh viên ưu tú đã bước vào cuộc đua gay cấn kéo dài 5 giờ, bao gồm bài thi lý thuyết và thực hành về Cloud, 5G, AI…

Tin công nghệ 5-3: Sinh viên Việt Nam chiến thắng tại cuộc thi Huawei ICT Competition 2024-2025.

4. Apple ra mắt iPad Air M3

Apple vừa chính thức ra mắt iPad Air M3, mang lại hiệu suất vượt trội so với các phiên bản trước. Theo Apple, iPad Air với chip M3 nhanh hơn gần gấp đôi so với phiên bản sử dụng M1 và nhanh hơn 3,5 lần so với phiên bản dùng chip A14 Bionic.

Thiết kế của iPad Air M3 không có nhiều thay đổi, vẫn giữ nguyên kiểu dáng mỏng nhẹ và tinh tế. Sản phẩm có hai tùy chọn kích thước màn hình 11 inch và 13 inch, cùng bốn màu sắc gồm xám không gian, tím, xanh dương và ánh sao.

iPad Air M3 hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, cung cấp các tính năng AI tiên tiến như xóa đối tượng trong ảnh và tạo hình ảnh bằng Apple Pencil. Máy cũng tương thích với Apple Pencil Pro và Apple Pencil (USB-C), đáp ứng nhu cầu sáng tạo và ghi chú của người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, iPad Air M3 có giá khởi điểm từ 17 triệu đồng cho phiên bản 11 inch và 22,5 triệu đồng cho phiên bản 13 inch. Người dùng có thể lựa chọn giữa phiên bản chỉ hỗ trợ WiFi hoặc phiên bản có thêm kết nối 5G.

Tin công nghệ 5-3: Apple ra mắt iPad Air M3.

Tiểu Minh