Tin công nghệ 4/8: Ngân hàng, đích ngắm của tội phạm mạng

Trong năm 2021 và đầu năm 2022 đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp liên quan đến các vụ việc mạo danh các tổ chức tài chính ngân hàng để lừa đảo khách hàng. Với số lượng người sử dụng mạng ngày càng nhiều, hoạt động lừa đảo ngày càng tinh vi.

Số liệu từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho thấy, có khoảng 4.000 vụ việc liên quan đến tấn công an ninh mạng, trong đó có lĩnh vực ngân hàng như khách hàng bị lừa mất tiền qua tài khoản do bị lừa đảo, kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng hoặc gửi link giả mạo ngân hàng…

Tổng thiệt hại của những vụ tấn công trên khoảng 100 tỷ đồng, trong đó vụ một ngân hàng bị hacker tấn công có chủ đích gây thiệt hại 44 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số 100 tỷ đồng đó mới chỉ được ghi nhận và xử lý còn những sự vụ khi xảy ra tấn công nhưng người dùng ít biết thông tin trình báo để xử lý.

- Hệ sinh thái blockchain Solana thất thoát hàng triệu USD do bị hack?

Hơn 7.000 tài khoản ví điện tử bị ảnh hưởng với tốc độ cấp số nhân, hàng triệu USD đang biến mất khỏi các ví Solana mà không rõ nguyên nhân cụ thể.