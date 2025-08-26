Tin Chủ tịch phường ở Huế bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng là tin giả

Văn phòng UBND TP Huế khẳng định, không có chuyện lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung (chủ tịch 1 phường ở TP Huế) thu giữ nhiều giấy tờ giả mạo, tiền vàng, sổ đỏ và phát hiện 10 két sắt dưới tầng hầm như một kênh Tiktok chia sẻ. Đồng thời đề nghị Công an TP Huế vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật nêu trên.

Trước đó, trên kênh Tiktok có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải nội dung: "Chiều hôm nay 28/8 cơ quan pháp luật và Bộ Công an tiến hành lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung - 1 chủ tịch phường trực thuộc TP Huế về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và nhận hối lộ.