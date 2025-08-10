Tìm tình yêu trên ứng dụng hẹn hò, đại gia 61 tuổi 4 lần sập bẫy

"Tôi từng gặp một cô gái tự nhận là có trình độ học vấn cao, song tìm hiểu mới biết, mọi thông tin đều là giả mạo. Cô ta còn chưa từng đến trường", ông Trương cho biết.

Chưa dừng lại, vì nắm được thông tin cá nhân và biết điều kiện của ông Trương nên một số nữ nhân viên chăm sóc khách hàng của ứng dụng còn giả làm đối tượng tiếp cận ông. Họ liên tục đề nghị ông nạp tiền tài khoản hay mua tiền ảo để duy trì các cuộc trò chuyện, tìm hiểu.

Ảnh minh họa: Marketech apac

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của ông Trương đã làm dấy lên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông khi cho rằng đối tượng trung niên và cao tuổi cũng có nhu cầu được yêu thương, chia sẻ và không nên bị xem nhẹ trong các mối quan hệ tình cảm.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng cảnh báo mọi người cần thận trọng hơn với việc kết bạn qua mạng, đặc biệt là khi liên quan đến giao dịch tài chính, để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.