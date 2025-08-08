Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Ngày 8/8, người thân xác nhận, thiếu niên Đặng Minh L. đã trở về nhà an toàn sau nhiều ngày rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Theo đó, tối 7/8, một tài xế taxi ở Bắc Ninh đã nhìn thấy L. đi bộ ở ven đường. Nhận ra L. từ hình ảnh tìm kiếm được đăng tải trên báo VietNamNet, tài xế này đã dừng xe tiếp cận, trò chuyện và động viên; sau đó đưa L. trở về nhà tại Ninh Bình vào lúc 1h sáng nay (8/8).