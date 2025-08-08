Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Trọng Tùng| 08/08/2025 17:54

Nhìn thấy thông tin Đặng Minh L. (15 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) bị mất tích được đăng tải trên báo VietNamNet, tài xế taxi ở Bắc Ninh khi gặp L. đang đi bộ ven đường đã tiếp cận động viên, đưa em về nhà.

Ngày 8/8, người thân xác nhận, thiếu niên Đặng Minh L. đã trở về nhà an toàn sau nhiều ngày rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Theo đó, tối 7/8, một tài xế taxi ở Bắc Ninh đã nhìn thấy L. đi bộ ở ven đường. Nhận ra L. từ hình ảnh tìm kiếm được đăng tải trên báo VietNamNet, tài xế này đã dừng xe tiếp cận, trò chuyện và động viên; sau đó đưa L. trở về nhà tại Ninh Bình vào lúc 1h sáng nay (8/8).

“Khi thấy em trai trở về nhà an toàn, mẹ tôi đã rất mừng sau mấy ngày hoảng loạn, không ăn không ngủ, thấp thỏm chờ tin. Gia đình thật sự rất biết ơn người tài xế tốt bụng đã giúp đỡ”, người thân cháu L. chia sẻ.

Được biết, trong thời gian L. mất tích, gia đình nhiều lần nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa "sẽ chích điện”.

Một tin nhắn khác yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng nếu muốn gặp lại L. Tuy nhiên, gia đình đã cảnh giác từ trước nên không sập bẫy.

73455fec6d59e407bd48.jpg
Tin nhắn của đối tượng xấu đe dọa gia đình em L. Ảnh: MVH

Như đã đưa tin, L. rời khỏi nhà chị gái ở xã Xuân Trường từ sáng 4/8 và không liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và phát thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

