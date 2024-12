Tìm thấy thi thể nữ tài xế lái ô tô rơi xuống sông Đồng Nai

Đến 23h ngày 14/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã vớt được thi thể nữ tài xế lên bờ. Tối 14/12, Công an tỉnh Bình Dương và Đồng Nai huy động nhiều phương tiện đường thủy, triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu nạn dọc sông Đồng Nai. Đến 23h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã vớt được thi thể nữ tài xế lên bờ, nạn nhân là chị Trần Thảo N. (22 tuổi, ngụ Đồng Nai). Trước đó, gần 18h cùng ngày, người dân nhìn thấy một chiếc ô tô con chạy trên quốc lộ 1, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi ô tô con chạy qua cầu Đồng Nai (địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương), một xe chạy trước thắng gấp nên tài xế ô tô con đạp thắng và đánh lái. Vụ việc làm chiếc ô tô con văng lên hành lang cầu Đồng Nai, húc văng một đoạn lan can và rơi xuống sông (Đồ họa: Ngọc Tân). Phần lan can cầu bị gãy sau khi chiếc xe tông thành cầu và rơi xuống sông. Ông Mạnh (50 tuổi, sống gần gầm cầu Đồng Nai) kể rằng, ông nghe nhiều tiếng ầm ầm trên cầu, rồi một ô tô rơi xuống sông làm nước bắn lên tung tóe. Một số người dùng vỏ lãi, ghe... ở quanh khu vực cầu Đồng Nai ra ứng cứu, nhưng bất thành. Nước sông dâng cao, chảy xiết nên chiếc ô tô nhanh chóng bị nước cuốn đi. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, người nhái xác định được vị trí chiếc ô tô dưới sông, cách cầu Đồng Nai vài mét, trong xe có một thi thể nữ. Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An (Bình Dương), xác nhận có một nạn nhân nữ trong xe. Hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai huy động lượng lớn cano để triển khai công tác tìm kiếm. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số người thân đã tới hiện trường cung cấp thông tin nạn nhân. Gia đình cho hay chiều 14/12, N. lái ô tô biển số 60K-460.xx rời khỏi nhà và mất liên lạc. Thấy thông tin trên mạng xã hội, thân nhân chạy tới hiện trường. Đến 23h, lực lượng cứu hộ thống nhất phương án cử người nhái tiếp cận ô tô, đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân là cô gái trẻ, mặc quần áo màu trắng, áo khoác màu đỏ. Gia đình xác nhận là chị Trần Thảo N. (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai). Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm tử thi trong đêm. Khuya 14/12, công an vẫn chờ nước sông Đồng Nai rút để lên phương án trục vớt ô tô.