Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở Ninh Bình, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Trọng Tùng| 23/08/2025 12:20

Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ ở Ninh Bình mất tích khi vào rừng bắt ốc.

Ngày 23/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (Ninh Bình) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Vân (47 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh), người đã mất tích khi vào rừng bắt ốc từ ngày 20/8.

Bà Vũ Thị Hường, Bí thư chi bộ thôn Đồng Ao thông tin, thi thể bà Vân được lực lượng chức năng tìm thấy ở khu vực rừng thuộc địa bàn xã.

“Thi thể bà Vân bị đất đá sạt lở đè lên. Hiện, lực lượng chức năng đang tìm phương án đưa thi thể bà về với gia đình”, bà Hường nói.

cổ chất_2.jpg
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Vân. Ảnh: TV

Theo thông tin từ người thân, bà Vân sống một mình, không có chồng con, nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề vào rừng cách nhà 5km bắt ốc núi.

Bà Lê Thị Hằng, em dâu bà Vân cho hay: "Khoảng 5h sáng 20/8, chị Vân rời khỏi nhà tại thôn Đồng Ao để đi vào rừng bắt ốc mưu sinh. Khi đi, chị không mang điện thoại, chỉ cầm theo một chiếc bao để đựng ốc. Đến khoảng 18h vẫn chưa thấy chị trở về như thường lệ, vợ chồng tôi rất lo lắng nên đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương".

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tim-thay-thi-the-nguoi-phu-nu-o-ninh-binh-xot-xa-canh-tuong-o-hien-truong-2435243.html
            Nhịp sống
