Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở Ninh Bình, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

“Thi thể bà Vân bị đất đá sạt lở đè lên. Hiện, lực lượng chức năng đang tìm phương án đưa thi thể bà về với gia đình”, bà Hường nói.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Vân. Ảnh: TV

Theo thông tin từ người thân, bà Vân sống một mình, không có chồng con, nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề vào rừng cách nhà 5km bắt ốc núi.

Bà Lê Thị Hằng, em dâu bà Vân cho hay: "Khoảng 5h sáng 20/8, chị Vân rời khỏi nhà tại thôn Đồng Ao để đi vào rừng bắt ốc mưu sinh. Khi đi, chị không mang điện thoại, chỉ cầm theo một chiếc bao để đựng ốc. Đến khoảng 18h vẫn chưa thấy chị trở về như thường lệ, vợ chồng tôi rất lo lắng nên đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương".