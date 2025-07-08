Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong trận lũ quét cách đây 10 ngày tại Sơn La

07/08/2025 09:50

Theo báo cáo sáng nay của xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La, thi thể nạn nhân cuối cùng trong trận lũ quét xảy ra vào đêm 26/7 vừa được tìm thấy tại tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, người dân thôn Quyết Thắng, xã Thiết ống (huyện Bá Thước cũ), tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 1 thi thể bên bờ sông Mã. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã xác minh danh tính người bị nạn, thông báo cho chính quyền và gia đình nạn nhân tại xã Chiềng Sơ (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La.

tim thay thi the nan nhan cuoi cung trong tran lu quet cach day 10 ngay tai son la hinh anh 1
Bản Huổi Sài, nơi nạn nhân bị dòng lũ quét cuốn trôi

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Lò Văn Thinh, sinh năm 1977, ở bản Huổi Sài, xã Chiềng Sơ, bị dòng lũ quét ở bản Huổi Sài cuốn trôi từ đêm 26, rạng sáng 27/7 vừa qua. Sáng nay gia đình đã đến nhận thi thể và đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Như đã đưa tin, trận lũ quét đêm 26, rạng sáng 27/7, tại các xã Chiềng Sơ, Mường Lầm (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La đã làm 6 người chết và mất tích. Đến nay đã tìm thấy tất cả nạn nhân bị lũ quét cuốn trôi.

Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-nan-nhan-cuoi-cung-trong-tran-lu-quet-cach-day-10-ngay-tai-son-la-post1220745.vov
Copy Link
https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-nan-nhan-cuoi-cung-trong-tran-lu-quet-cach-day-10-ngay-tai-son-la-post1220745.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong trận lũ quét cách đây 10 ngày tại Sơn La
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO