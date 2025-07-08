Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong trận lũ quét cách đây 10 ngày tại Sơn La

Trước đó, người dân thôn Quyết Thắng, xã Thiết ống (huyện Bá Thước cũ), tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 1 thi thể bên bờ sông Mã. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã xác minh danh tính người bị nạn, thông báo cho chính quyền và gia đình nạn nhân tại xã Chiềng Sơ (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La.

Bản Huổi Sài, nơi nạn nhân bị dòng lũ quét cuốn trôi

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Lò Văn Thinh, sinh năm 1977, ở bản Huổi Sài, xã Chiềng Sơ, bị dòng lũ quét ở bản Huổi Sài cuốn trôi từ đêm 26, rạng sáng 27/7 vừa qua. Sáng nay gia đình đã đến nhận thi thể và đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Như đã đưa tin, trận lũ quét đêm 26, rạng sáng 27/7, tại các xã Chiềng Sơ, Mường Lầm (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La đã làm 6 người chết và mất tích. Đến nay đã tìm thấy tất cả nạn nhân bị lũ quét cuốn trôi.