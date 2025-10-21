Tìm thấy thi thể bé 4 tháng tuổi, nghi rơi xuống kênh khi ngủ cùng gia đình

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng xã An Biên (tỉnh An Giang) tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh khi ngủ cùng gia đình.

Chiều 21/10, ông Nguyễn Quốc Xinh, Chủ tịch UBND xã An Biên cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi mất tích khi đang ngủ cùng gia đình.

“Thi thể bé được tìm thấy trên kênh xáng Xẻo Rô, thuộc địa bàn ấp 5, xã An Biên. Cơ quan công an đang bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình”, ông Xinh thông tin.