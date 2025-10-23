Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ xe bán tải bị vùi lấp sau 25 ngày ở Lào Cai

Trước đó, cách đây 25 ngày (ngày 29/9), UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (37 tuổi, trú thôn Tu Hạ) về việc khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) lái ô tô bán tải BKS 24A-348.02. Trên xe còn có hai người khác là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Sau đó, chiếc ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về huyện Văn Bàn. Đến khoảng 17h cùng ngày (29/9), gia đình mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7h56 ngày 29/9.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau, vào khoảng 8h cùng ngày, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279), vùi lấp đoạn đường dài khoảng 100m với khoảng 1.000m³ đất đá.

Đến rạng sáng 3/10, lực lượng chức năng đã đưa được hai thi thể ra khỏi xe, gồm anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) và anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú huyện Văn Bàn).