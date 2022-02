Tìm thấy lục địa mất tích sau 375 năm?

Cho đến năm 2017, một nhóm các nhà địa chất mới thông báo rằng họ đã phát hiện ra Zealandia. Các báo cáo cho thấy lục địa này có kích thước gấp sáu lần Madagascar, trở thành lục địa nhỏ nhất và trẻ nhất trên thế giới.

94% Zealandia nằm dưới nước ở Thái Bình Dương, chỉ có một số các hòn đảo nhô ra ngoài, bao gồm các đảo New Caledonia, Nam New Zealand và Bắc New Zealand. Vì phần lớn diện tích của Zealandia bị ngập nước nên việc xác định tuổi của lục địa và lập bản đồ là rất khó. Ước tính, lục địa có diện tích rộng bằng một nửa Australia.