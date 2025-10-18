Tìm thấy chó cưng đi lạc 10 năm, người chủ xúc động, mở tiệc ăn mừng

Suốt nhiều năm qua, ông Lighthall chưa bao giờ quên Peter - người bạn mà ông gọi là "cái bóng của mình". Ông luôn nói với bạn bè rằng nếu Peter còn sống, chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau. Mọi người thường cười và cho rằng đó chỉ là tia hy vọng mong manh, gần như không thể xảy ra.

Hai tuần trước, ông Lighthall nhận được tin nhắn từ công ty quản lý microchip thú cưng, thông báo rằng chip của Peter vừa được quét và chú chó đã được tìm thấy.

"Tôi gọi ngay cho số đó và được kết nối với nhân viên kiểm soát động vật ở Hammond. Cô ấy nói cảnh sát đã tìm thấy Peter khi nó đi lang thang trên đường", ông Lighthall nhớ lại.