Tìm thấy bé gái 7 tuổi đi lạc suốt 2 ngày trên núi

Chiều 2/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, với sự phối hợp của các lực lượng và nhân dân, Công an xã Pa Ủ, huyện Mường Tè đã tìm thấy cháu bé 7 tuổi bị đi lạc trong khu vực đồi núi, đưa cháu về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Trước đó, chiều 30/4, Công an xã Pa Ủ, huyện Mường Tè nhận được trình báo từ gia đình anh Phùng Phì Đư (SN 1971) về việc con gái anh là cháu Phùng Xạ Xô (7 tuổi) bị mất tích.