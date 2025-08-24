Tìm ra người thắng 1 tỷ đồng cuộc thi tìm kiếm tài năng blockchain Việt Nam

Ngày 23/8, diễn ra Vòng chung kết cuộc thi Vietchain Talents 2025 do Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức.

Đây là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng hơn 3,5 tỷ đồng, thu hút hơn 200 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ tham gia.

Top 16 đội xuất sắc nhất cuộc thi VietChain Talents 2025. Ảnh: BTC

Sau gần 4 tháng, 16 đội xuất sắc nhất có mặt tại vòng chung kết để tìm ra người chiến thắng ở 4 chủ đề: Blockchain Layer-1; Sàn CEX/DEX; Truy vết Blockchain và Cầu nối Blockchain.

Tại đây, các đội tranh biện đối kháng trực tiếp, chứng minh, thuyết phục các giám khảo về giá trị thực tiễn, tính sáng tạo, tính bền vững - khả năng mở rộng và chất lượng tổng thể của bài thi.