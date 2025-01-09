Tìm ra loại thuốc tốt hơn aspirin trong phòng ngừa nhồi máu cơ tim

Các bác sĩ thực hiện nghiên cứu cho biết có thể áp dụng rộng rãi clopidogrel trong điều trị lâm sàng - Ảnh: Purple Marbles/Alamy

Trong nhiều thập kỷ, aspirin liều thấp được xem là lựa chọn tiêu chuẩn để ngăn ngừa biến chứng tim mạch ở những người mắc bệnh mạch vành (CAD). Tuy nhiên, nghiên cứu mới, được trình bày tại Đại hội Tim mạch châu Âu (ESC) 2025 tại Madrid và đăng tải đồng thời trên tạp chí The Lancet, cho thấy clopidogrel có thể là giải pháp tối ưu hơn.

Phân tích dữ liệu từ gần 29.000 bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành - nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim - cho thấy nhóm dùng clopidogrel có nguy cơ gặp biến chứng tim mạch nghiêm trọng (bao gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong do tim mạch) giảm 14% so với nhóm dùng aspirin.

Điều đáng chú ý là tỷ lệ biến chứng chảy máu nghiêm trọng giữa hai nhóm là tương đương, giúp xóa bỏ lo ngại lâu nay về nguy cơ xuất huyết khi sử dụng clopidogrel lâu dài.

Nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Anh, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Úc nhận định: ''Clopidogrel không chỉ hiệu quả hơn aspirin trong việc phòng ngừa các biến cố tim mạch, mà còn có độ an toàn tương đương. Điều này cho thấy clopidogrel nên được ưu tiên sử dụng trong điều trị lâu dài cho bệnh nhân mắc bệnh mạch vành ổn định''.

Bệnh động mạch vành hiện ảnh hưởng tới hơn 300 triệu người trên toàn thế giới. Với khả năng giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim mà không làm tăng rủi ro, clopidogrel đang được kỳ vọng sẽ thay thế aspirin như phác đồ điều trị chính cho những bệnh nhân này.

Giáo sư Bryan Williams - Giám đốc Khoa học và Y tế tại Quỹ Tim mạch Anh - cho biết: ''Aspirin từ lâu là thuốc được kê đơn để ngăn ngừa nhồi máu cơ tim tái phát. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này cho thấy clopidogrel có thể là lựa chọn hiệu quả hơn mà không đi kèm nguy cơ chảy máu cao hơn. Đây là thông tin rất quan trọng đối với bác sĩ và bệnh nhân''.

Không chỉ vượt trội về hiệu quả, clopidogrel còn có sẵn dưới dạng thuốc generic, giá thành phải chăng và dễ tiếp cận ở hầu hết các quốc gia. Điều này mở ra khả năng áp dụng rộng rãi trong điều trị lâm sàng, đặc biệt ở những nơi có nguồn lực y tế hạn chế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết cần thêm nghiên cứu về chi phí, hiệu quả và áp dụng thực tế ở nhiều hệ thống y tế khác nhau trước khi chính thức cập nhật các hướng dẫn điều trị toàn cầu.

Nhật Minh (theo Guardian)