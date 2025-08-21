Tìm kiếm du lịch Hà Nội tăng 370% dịp Quốc khánh 2/9

Dịp nghị lễ 2/9, thủ đô Hà Nội trở thành điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận mức độ quan tâm của du khách nội địa đối với Hà Nội tăng vọt 370% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu Agoda còn cho thấy lượng tìm kiếm Hà Nội từ du khách quốc tế cũng tăng 84%, minh chứng cho sức hấp dẫn của các hoạt động lễ hội đặc sắc trong mắt bạn bè toàn cầu. Điều này đồng thời khẳng định vị thế nổi bật của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế, từng bước trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ tại Đông Nam Á.

Sự quan tâm tăng vọt từ cả du khách trong và ngoài nước cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội không chỉ đến từ các hoạt động diễu hành, biểu diễn, mà còn từ cơ hội được hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm lịch sử đầy tự hào của người dân Việt Nam.

Để kỳ nghỉ lễ thêm trọn vẹn, Agoda gợi ý du khách đặt phòng tại những điểm gần các vị trí xem diễu hành 2/9 sau: