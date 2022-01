Tìm đương sự liên quan vụ án đang điều tra

Theo nội dung tố giác của ông Ngô Thành Nhân thì ông Phạm Tuấn Linh (chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CienCo589), ông Đỗ Văn Tập (Kế Toán trưởng Công ty CienCo589) đã đề nghị chuyển số tiền 90,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của ông Đỗ Văn Tập để chi cho các hoạt động liên quan đến các công trình thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và được ông Ngô Thành Nhân chấp thuận, chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì ông Tập, ông Linh không báo cáo, cung cấp tài liệu giải trình về việc sử dụng tiền từ số tiền 90,7 tỷ đồng nêu trên, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của công ty nên ông Ngô Thành Nhân đã có đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh theo đơn, triệu tập ông Phạm Tuấn Linh, ông Đỗ Văn Tập để làm việc, tuy nhiên đến nay ông Tập, ông Linh không có mặt theo giấy triệu tập. Xác minh tại nơi cư trú không xác định được ông Tập, ông Linh ở đâu, làm gì, không có mặt tại địa phương.

Hiện nay, các cá nhân có thông tin lại lịch như trên đang ở đâu, đề nghị đến trực tiếp Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (gặp điều tra viên Nguyễn Minh Dũng, SĐT: 069.318.7783) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc đang điều tra. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu đương sự không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xác định đương sự bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên đề nghị báo về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.