Tim Cook ‘úp mở’ MacBook Air M4 ra mắt trong tuần này

Dù không nêu rõ tên thiết bị, bài đăng đi kèm đoạn video ngắn với dòng chữ “There’s something in the Air” (tạm dịch: “Điều gì đó sắp xảy ra”). Nhiều suy đoán cho rằng chữ “Air” ám chỉ MacBook Air – slogan từng được Apple sử dụng khi giới thiệu dòng sản phẩm này vào năm 2008.

Trước đó, giữa tháng 2, Tim Cook cũng chia sẻ kế hoạch ra mắt iPhone 16e trên X, nhưng trong bài đăng mới nhất, ông chỉ nhắc đến cụm từ “tuần này” mà không tiết lộ ngày cụ thể.

Tin đồn về MacBook Air mới đã râm ran từ lâu. Tháng 12/2024, thiết bị này xuất hiện trong bản thử nghiệm macOS 15.2, cho thấy thời điểm ra mắt đang tới gần.