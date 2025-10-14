Tim Cook sang Trung Quốc gặp ‘cha đẻ’ Labubu

Hôm 13/10, Tim Cook thông báo trên Weibo về việc Apple sẽ chính thức giới thiệu iPhone Air tại Trung Quốc vào tuần tới. Theo ông, chương trình đặt trước sẽ bắt đầu từ thứ Sáu (17/10).

Thông tin được đưa ra cùng ngày China Unicom - một trong ba nhà mạng lớn của Trung Quốc - nhận được chính phủ cho phép thử nghiệm thương mại eSIM trên điện thoại thông minh, mở đường cho việc triển khai rộng rãi công nghệ này.