Tim Cook: Giá iPhone tăng không liên quan đến thuế quan của ông Trump

“Để nói rõ, không có sự gia tăng nào trong giá bán xuất phát từ thuế quan”, CEO Tim Cook chia sẻ với CNBC tại cửa hàng Apple trên Đại lộ Fifth Avenue (New York, Mỹ), khi mẫu iPhone mới chính thức được bán ra toàn cầu.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Cook thẳng thắn đề cập đến vấn đề thuế quan liên quan đến giá iPhone.