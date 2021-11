Tìm bị hại của “cán bộ ngân hàng” rởm

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tú Quang (SN 1992), nơi ĐKNKTT: Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; là lao động tự do.